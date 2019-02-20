Fransa, Yahudi karşıtlığına karşı yürüdü

Fransa'nın Alsas bölgesinde bulunan Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde binlerce kişi antisemitizmi kınamak için yürüdü.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle 2019 yılının ilk Süper Ay'ı görüldü.
Bu yıl 8.’si düzenlenen Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. 65 ülkeden 7 binden fazla çalışmanın katıldığı yarışmada ödüller 19 kategoride verildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dhabi’de düzenlenen IDEX 2019 Uluslararası Savunma Fuarı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in makam aracı Aurus limuzininin tanıtımı yapıldı.
Tatil, seyahat ve yaşam tarzı portalı 10BestLook, dünyanın en güzel adalarını belirledi. Listesi oluşturulurken site takipçilerinin en iyi otel, spa, havayolu şirketi gibi tatil ile ilgili bir çok kategoride değerlendirmeleri göz önüne alındı.
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