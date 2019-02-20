Sovyet bilim insanlarının gözünden 2010’lu yıllarda yaşam

Sovyet dönemine ait bir dizi çizimlerde yer alan hayallerden bazılarının günümüzdeki teknolojik gelişmelerle uyumlu olması dikkat çekici. Bu çizimlerden en ilginç olanları, Sputnik’in seçkisinde.
Dünyanın her yerinde insanlar gelecekte neler olacağını merak ederken türlü öngörülerde bulunur. 1960 tarihli Sovyet yapımı slayt film ve 1930-1970’li yıllarda SSCB’de yayınlanan bilimsel dergiler ise bilime büyük önem veren SSCB'nin ne kadar ileri görüşlü olduğunu gözler önüne serdi.
Sovyet dönemine ait bir dizi çizimlerde yer alan hayallerden bazılarının günümüzdeki teknolojik gelişmelerle uyumlu olması dikkat çekici. Bu çizimlerden en ilginç olanları, Sputnik’in seçkisinde.
Midyat’ın Anıtlı Köyü’nde yer alan ve Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'ndan sonra 9 asır boyunca Metropolitlik merkezi olarak kullandığı Mor Sobo Katedrali ile 2 bin yıllık anıtın üzerine kurulan Meryem Ana Kilisesi mimarisi ile görenleri adeta büyülüyor.
Fransa'nın Alsas bölgesinde bulunan Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde binlerce kişi antisemitizmi kınamak için yürüdü.
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Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı direktörü ve dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.
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