Rusya'da yapılan özel kuvvet tatbikatından kareler

Askerlerin geniş yelpazedeki görevleri başarıyla yerine getirdiği tatbikattan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'nın Pskov bölgesindeki Dubrovka poligonunda özel kuvvet birliklerinin katılımıyla geniş kapsamlı taktik askeri tatbikat düzenlendi. Çok sayıda asker ve askeri aracın yer aldığı tatbikatın özel kuvvet birliklerinin terör tehlikesi ve düşman ordusuna karşı koyma becerilerini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.
Askerlerin geniş yelpazedeki görevleri başarıyla yerine getirdiği tatbikattan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı (2019 World Press Photo) Yarışması'nda finale kalan fotoğraflar belirlendi. Yarışmanın kazananları, 11 Nisan'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da açıklanacak.
Dünyanın her yerinde insanlar gelecekte neler olacağını merak ederken türlü öngörülerde bulunur. 1960 tarihli Sovyet yapımı slayt film ve 1930-1970’li yıllarda SSCB’de yayınlanan bilimsel dergiler ise bilime büyük önem veren SSCB'nin ne kadar ileri görüşlü olduğunu gözler önüne serdi.
Midyat’ın Anıtlı Köyü’nde yer alan ve Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'ndan sonra 9 asır boyunca Metropolitlik merkezi olarak kullandığı Mor Sobo Katedrali ile 2 bin yıllık anıtın üzerine kurulan Meryem Ana Kilisesi mimarisi ile görenleri adeta büyülüyor.
Fransa'nın Alsas bölgesinde bulunan Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde binlerce kişi antisemitizmi kınamak için yürüdü.
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