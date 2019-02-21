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    Rusya'da yapılan özel kuvvet tatbikatından kareler

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    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    • Rusya'da özel kuvvetlerin katılımıyla taktik askeri tatbikat
    © Sputnik / Alexander Galperin
    Rusya'nın Pskov bölgesindeki Dubrovka poligonunda özel kuvvet birliklerinin katılımıyla gerçekleşen askeri taktik tatbikattan bir kare.

    Rusya'nın Pskov bölgesindeki Dubrovka poligonunda özel kuvvet birliklerinin katılımıyla geniş kapsamlı taktik askeri tatbikat düzenlendi. Çok sayıda asker ve askeri aracın yer aldığı tatbikatın özel kuvvet birliklerinin terör tehlikesi ve düşman ordusuna karşı koyma becerilerini geliştirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

    Askerlerin  geniş yelpazedeki görevleri başarıyla yerine getirdiği tatbikattan kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Ordu, Asker, Tatbikat, Rusya
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