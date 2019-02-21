Rusya'da yapılan özel kuvvet tatbikatından kareler

Dünyanın her yerinde insanlar gelecekte neler olacağını merak ederken türlü öngörülerde bulunur. 1960 tarihli Sovyet yapımı slayt film ve 1930-1970’li yıllarda SSCB’de yayınlanan bilimsel dergiler ise bilime büyük önem veren SSCB'nin ne kadar ileri görüşlü olduğunu gözler önüne serdi.