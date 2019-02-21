Kadın adaylardan ‘Kadından muhtar olmaz’ diyen erkek adaylara: Çok cahilsiniz, evinizde oturun

Yaklaşan yerel seçimler öncesi muhtar adayları da çalışmalarına başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinde de çalışmalar başlarken, muhtar adaylarının çalışmaları milletvekili seçimi kadar yoğun bir tempo ile geçiyor. Bu yılın dikkat çekici noktası ise kadın adaylar.

Diyarbakır'da geçtiğimiz yıllara oranla kadın muhtar adayı sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Onlarca kadın bastırdıkları afişlerini mahallelere asarak seçmene ulaşmaya çalışıyor. İş yerleri, elektrik direkleri ve duvara asılan afişlerde kadın afişlerindeki yoğunluk göze çarpıyor. Diyarbakır'ın merkez ilçelerinden biri olan Bağlar, en çok kadın aday sayısı ile dikkat çekiyor.

Kadın adaylar, çalışmalarını çocukları ve yakınları ile yapıyor. Kadın adaylar, afişlerin yanı sıra ev ziyaretleri yaparak mahalleliden oy istiyor. Kadın adaylardan rahatsız olan erkek muhtar adayları "Kadından muhtar olmaz" diyor.