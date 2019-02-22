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14:11 22 Şubat 2019
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    Yıldırım'ın Harbiye Açıkhava projesinin detayları belli oldu

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    • Binali Yıldırım
    • Binali Yıldırım'ın Harbiye projesi
    • Binali Yıldırım'ın Harbiye projesi
    • Binali Yıldırım'ın Harbiye projesi
    • Binali Yıldırım'ın Harbiye projesi
    © AA /
    AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Binali Yıldırım'ın, Harbiye Açık Hava projesine dair detaylar paylaşıldı.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nin üzerinin kapatılarak 12 ay hizmet verir duruma getirilmesine ilişkin projesinin detayları paylaşıldı.

    AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) aday gösterilen Binali Yıldırım'ın, Harbiye Açık Hava projesine dair detaylar paylaşıldı.

    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Yıldırım, "Yaz ayları geldiğinde hepimizi bir heyecan kaplar. Neden? Çünkü Harbiye Açıkhava'nın vakti gelmiştir. Fakat Eylül'le birlikte Harbiye Açıkhava'nın ömrü de sona erer. Çünkü kışa uygun değildir" demişti.

    Yıldırım, mekana dair bir proje hazırladıklarını duyurmuştu:

    "Açıkhava'nın üstü açılır kapanır olacak. Hareketli bir tabanı olacak. Ha! Bu arada "Açıkhava" demeye devam edeceğiz. Çünkü sadece çok gerekli zamanlarda üstü kapatılacak."

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