SSCB ve günümüz Rusyası’nda yapılan askeri tatbikatlardan etkileyici görüntüler

Rusya'nın yanı sıra Belarus ve Kırgızistan'da 23 Şubat’ta, Sovyetler Birliği Ordusunun (Kızıl Ordu) 1918'de askere alımı ilk kez başlatması nedeniyle 'Vatan Savunucuları Günü' olarak kutlanıyor.

Rusya'da 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi'nin ardından 28 Ocak 1918'de Halk Komiserleri Konseyi (Sovnarkom) Kızıl Ordu'nun kurulmasına yönelik bir kararname imzaladı. 22 Şubat'ta Sovnarkom'un ülkenin tehlikede olduğunu duyurmasının ardından, 23 Şubat'ta da Moskova, St. Petersburg ve birçok kentten gönüllüler asker olarak Kızıl Ordu'ya girdi. Bayram ilk kez 1922'de Kızıl Ordu ve Kızıl Donanma'nın ilk oluşumunun 4. yıldönümü olması vesilesiyle kutlandı. Ülkede devrim karşıtı Beyaz Ordu ile gerçekleşen iç savaşı Kızıl Ordu kazanmış ve Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin çekirdeği haline gelmişti.

Sputnik, 'Erkekler Günü' olarak da anılan bayram vesilesiyle Sovyet döneminde ve bugünkü Rusya’da düzenlenen askeri tatbikatlardan etkileyici kareleri bir galeride topladı.