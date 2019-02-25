Los Angeles'ta düzenlenen 91. Oscar Ödülleri’nden kareler

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Queen grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapıldı.