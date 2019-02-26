Ağrı Dağı’nın okçu çocukları

Ağrı’da çocuklar kendi yaptıkları ok ve yay ile köy meydanında oynayarak gönüllerince eğlendi. Çocukların mutluluğu Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Başka ülkelerle karşılaştırıldığında Rusya ile ilgili ilginç gerçekler açığa çıkıyor. RBTH’nin hazırladığı derlemeye göre, Rusya topraklarına 70 tane İngiltere sığabiliyor, ülkenin yüzölçümü Plüton cüce gezegeninden de büyük.
Doğayla baş başa kalıp, adrenalin duygusunun peşinden gitmek isteyenler sıra dışı manzaraya sahip destinasyonlara seyahat ediyor. Geniş bir alanı metrelerce yüksekte izlemek hemen hemen herkesin sevdiği bir şey. Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan seyir terasları bunu daha da güzel bir hale sokuyor.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Queen grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)