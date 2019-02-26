Türk yarışmacının da katıldığı 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nda Ulusal Ödül'ü kazananlar belli oldu

Türkiye dahil birçok ülkeden ödül kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Ulusal Ödül kategorisinde kazanan fotoğraflar açıklandı. Dünyanın 62 ülkesinden yarışmaya katılan fotoğraflardan birinci seçilenleri, Sony's 2019 adlı sergide fotoğraf severlerle buluşacak.
Türkiye dahil birçok ülkeden ödül kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Ağrı’da çocuklar kendi yaptıkları ok ve yay ile köy meydanında oynayarak gönüllerince eğlendi. Çocukların mutluluğu Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Dünyanın en prestijli sualtı fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Başka ülkelerle karşılaştırıldığında Rusya ile ilgili ilginç gerçekler açığa çıkıyor. RBTH’nin hazırladığı derlemeye göre, Rusya topraklarına 70 tane İngiltere sığabiliyor, ülkenin yüzölçümü Plüton cüce gezegeninden de büyük.
Doğayla baş başa kalıp, adrenalin duygusunun peşinden gitmek isteyenler sıra dışı manzaraya sahip destinasyonlara seyahat ediyor. Geniş bir alanı metrelerce yüksekte izlemek hemen hemen herkesin sevdiği bir şey. Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan seyir terasları bunu daha da güzel bir hale sokuyor.
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