Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı 'Mavi Vatan 2019' başladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda gemi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' başladı.

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki 462 bin kilometrelik 'Mavi vatan'da aynı anda icra edilecek tatbikat kapsamında Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve İskendurun'daki ilgili birlik ve gemiler, tatbikat bölgelerine doğru hareket etti.

© AA / Türkiye tarihinin en büyük deniz tatbikatı yarın başlıyor

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik ekip tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'yla jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması ve diğer kuvvet komutanlıklarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposuyla faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetleri, bu tatbikata da dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılım yüzdesiyle iştirak ediyor.