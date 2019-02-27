Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 25 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda gemi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' başladı.
91. Oscar Ödülleri Töreni sonrası her sene olduğu gibi bu sene de yapılan after parti, birbirinden şık ünlüleri misafir etti. Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair geleneksel partisine sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti.
Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan 2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Yarışması'nın Ulusal Ödül kategorisinde kazanan fotoğraflar açıklandı. Dünyanın 62 ülkesinden yarışmaya katılan fotoğraflardan birinci seçilenleri, Sony's 2019 adlı sergide fotoğraf severlerle buluşacak.
Ağrı’da çocuklar kendi yaptıkları ok ve yay ile köy meydanında oynayarak gönüllerince eğlendi. Çocukların mutluluğu Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
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