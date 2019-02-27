Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 25 ölü

91. Oscar Ödülleri Töreni sonrası her sene olduğu gibi bu sene de yapılan after parti, birbirinden şık ünlüleri misafir etti. Beverly Hills'teki Walli Sannenberg Merkezi'de düzenlenen Vanity Fair geleneksel partisine sinema, müzik ve moda dünyasının ünlüleri akın etti.