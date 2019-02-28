Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

Karate tekniklerini kar üzerinde geliştiren Kikoshin Karate Kulübü üyelerinin antrenmanından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Pencevin ilçesinde çocuklar kar üzerinde karate eğitimi alıyor. Yaşları 6 ile 18 arasında değişen kız ve erkek çocukları, Pencevin'de bulunan dağlık alanda kışın soğuğuna aldırmadan antrenmana gidiyor.
Karate tekniklerini kar üzerinde geliştiren Kikoshin Karate Kulübü üyelerinin antrenmanından görüntüler, Sputnik’in galerisinde.
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