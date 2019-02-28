Rus ordusu, Suriye'de ele geçirilen askeri teçhizatı müze trenle Rusya genelinde sergiliyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen askeri teçhizatın Moskova'nın Kazan tren garından kalktığı ve Rusya genelinde sergileneceği belirtildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ele geçirilen çeşitli askeri teçhizatı, hazırlanan bir trene yerleştirerek Rusya genelinde sergilemeye başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen askeri teçhizatın Moskova'nın Kazan tren garından kalktığı ve Rusya genelinde sergileneceği belirtildi.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği basın müşaviri Orhan Gezigil ve Rusya Dışişleri Bakanlığı 2. Katibi Igor Mityakov’un Rusya ve Türkiye’de çektiği fotoğraflar Moskova’da açılışı yapılan sergiyle sanatseverlere sunuldu.
Fransız grafiti sanatçısı Philippe Echaroux, dünyanın farklı yerlerinde ağaçlara projeksiyonla yansıttığı portrelerle insan ve doğa ilişkisine dikkat çekiyor.
Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Pencevin ilçesinde çocuklar kar üzerinde karate eğitimi alıyor. Yaşları 6 ile 18 arasında değişen kız ve erkek çocukları, Pencevin'de bulunan dağlık alanda kışın soğuğuna aldırmadan antrenmana gidiyor.
Diyarbakır'da yaklaşık 800 yıllık, deri üzerine İbranice yazılı, dini motifli kitap ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
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