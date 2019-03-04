ABD'yi vuran hortumda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.
Finlandiya’nın Lapland bölgesinin başkenti olarak bilinen Rovaniemi kentinde güzelliğiyle baş döndüren kutup ışıkları görüntülendi.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği basın müşaviri Orhan Gezigil ve Rusya Dışişleri Bakanlığı 2. Katibi Igor Mityakov’un Rusya ve Türkiye’de çektiği fotoğraflar Moskova’da açılışı yapılan sergiyle sanatseverlere sunuldu.
Fransız grafiti sanatçısı Philippe Echaroux, dünyanın farklı yerlerinde ağaçlara projeksiyonla yansıttığı portrelerle insan ve doğa ilişkisine dikkat çekiyor.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ele geçirilen çeşitli askeri teçhizatı, hazırlanan bir trene yerleştirerek Rusya genelinde sergilemeye başladı.
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