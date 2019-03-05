Pekin'deki Çin Ulusal Halk Kongresi açılışına katılan hostesler

Ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan Tiananmen Meydanı’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında genel kurulun delegelerini karşılayan hostesler dikkatleri üzerinde topladı.
Ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan Tiananmen Meydanı’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
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