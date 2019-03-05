Sibirya’nın en eski kentinden günlük hayat kareleri

Günümüzde sakin ve huzurlu hayat yaşayan Tara kentinin günlük yaşam görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Tara kenti, Sibirya’nın Omsk bölgesinin kuzeyinde İrtış Nehri’nin sol kıyısında yer alıyor. 1594 yılında kurulan Tara, bölgenin en eski kenti olarak biliniyor.
Günümüzde sakin ve huzurlu hayat yaşayan Tara kentinin günlük yaşam görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
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