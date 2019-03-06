'Tıraşsız köy çocuğu kalmasın' kampanyasıyla çocukları mutlu ediyor

Kars'ta bir berber, 'Tıraşsız köy çocuğu kalmasın' sloganıyla yola çıkarak, köy okullarında eğitim gören ve bazıları ömrü boyunca hiç berbere gitme imkanı bulamayan öğrencileri tıraş ederek mutluluklarına ortak oluyor.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe köyü sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için kendi aralarında 'depocell' ve 'tepecell' diye adlandırdıkları tepelere çıkıyor. İletişim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen köylüler, bölgeye verici kurulmasını istiyor.
Tara kenti, Sibirya’nın Omsk bölgesinin kuzeyinde İrtış Nehri’nin sol kıyısında yer alıyor. 1594 yılında kurulan Tara, bölgenin en eski kenti olarak biliniyor.
Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Etkinlik sırasında genel kurulun delegelerini karşılayan hostesler dikkatleri üzerinde topladı.
Irak'ın başkent Bağdat'tan sonraki en büyük kenti olan ve 4 yıllık IŞİD işgalinin ardından 9 Temmuz 2017 tarihinde kurtarılan Musul kentinin büyük bölümü, çatışmalarda yıkılırken tarihi eserlerin çoğu dinamitlerle patlatıldı.
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