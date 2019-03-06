'Tıraşsız köy çocuğu kalmasın' kampanyasıyla çocukları mutlu ediyor

Kars'ta bir berber, 'Tıraşsız köy çocuğu kalmasın' sloganıyla yola çıkarak, köy okullarında eğitim gören ve bazıları ömrü boyunca hiç berbere gitme imkanı bulamayan öğrencileri tıraş ederek mutluluklarına ortak oluyor.