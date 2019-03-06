Dünyanın ilk türbanlı artistik buz patinajcısı, Rusya’da yarışıyor

İmkansızı başarıp uluslararası artistik buz pateni yarışmasına BAE adına katılan Lari’nin fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) artistik patinaj alanında uluslararası çapta yarışan ilk türbanlı kadını Zahra Lari, Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde gerçekleşen Üniversite Olimpiyatları’na katılıyor. BAE’yi temsil eden 23 yaşındaki Lari,'Buzun Prensesi' olarak adlandırılıyor.
İmkansızı başarıp uluslararası artistik buz pateni yarışmasına BAE adına katılan Lari’nin fotoğrafları, Sputnik’in galerisinde.
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanları, 'beyaz kıtadaki' çalışmalarını insanlık için bilim, sevgi ve çevresel duyarlılık mesajlarıyla tamamladı.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe köyü sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için kendi aralarında 'depocell' ve 'tepecell' diye adlandırdıkları tepelere çıkıyor. İletişim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen köylüler, bölgeye verici kurulmasını istiyor.
Kars'ta bir berber, 'Tıraşsız köy çocuğu kalmasın' sloganıyla yola çıkarak, köy okullarında eğitim gören ve bazıları ömrü boyunca hiç berbere gitme imkanı bulamayan öğrencileri tıraş ederek mutluluklarına ortak oluyor.
Tara kenti, Sibirya’nın Omsk bölgesinin kuzeyinde İrtış Nehri’nin sol kıyısında yer alıyor. 1594 yılında kurulan Tara, bölgenin en eski kenti olarak biliniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)