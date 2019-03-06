Dünyanın ilk türbanlı artistik buz patinajcısı, Rusya’da yarışıyor

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe köyü sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için kendi aralarında 'depocell' ve 'tepecell' diye adlandırdıkları tepelere çıkıyor. İletişim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen köylüler, bölgeye verici kurulmasını istiyor.