Rus geleneksel mutfağının vazgeçilmezi: ‘Blinı’

Bol bol çeşidi olan 'blinı’lar ile ilgili bilgiler, Sputnik’in seçkisinde.
Rusya’da baharın gelişi ve kışın bitişini simgeleyen ve yedi gün süren Maslenitsa bayramı, bu yıl da tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. 4-10 Mart tarihlerinde gerçekleşen Maslenitsa kutlamalarının vazgeçilmezleri arasında güneşin simgesi sayılan ‘blinı’ adındaki krepler yemeği yer alıyor.
Bol bol çeşidi olan 'blinı’lar ile ilgili bilgiler, Sputnik’in seçkisinde.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) artistik patinaj alanında uluslararası çapta yarışan ilk türbanlı kadını Zahra Lari, Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde gerçekleşen Üniversite Olimpiyatları’na katılıyor. BAE’yi temsil eden 23 yaşındaki Lari,'Buzun Prensesi' olarak adlandırılıyor.
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk bilim insanları, 'beyaz kıtadaki' çalışmalarını insanlık için bilim, sevgi ve çevresel duyarlılık mesajlarıyla tamamladı.
Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Aktepe köyü sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle telefon görüşmelerini yapmak için kendi aralarında 'depocell' ve 'tepecell' diye adlandırdıkları tepelere çıkıyor. İletişim sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen köylüler, bölgeye verici kurulmasını istiyor.
Kars'ta bir berber, 'Tıraşsız köy çocuğu kalmasın' sloganıyla yola çıkarak, köy okullarında eğitim gören ve bazıları ömrü boyunca hiç berbere gitme imkanı bulamayan öğrencileri tıraş ederek mutluluklarına ortak oluyor.
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