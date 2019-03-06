Rus geleneksel mutfağının vazgeçilmezi: ‘Blinı’

Rusya’da baharın gelişi ve kışın bitişini simgeleyen ve yedi gün süren Maslenitsa bayramı, bu yıl da tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. 4-10 Mart tarihlerinde gerçekleşen Maslenitsa kutlamalarının vazgeçilmezleri arasında güneşin simgesi sayılan ‘blinı’ adındaki krepler yemeği yer alıyor.