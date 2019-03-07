Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı: Tüm zorluklara rağmen çalışıyorlar

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde 2013 yılında kurulan Jiyan Semt Pazarı Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı. Şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmek için dönemin Bağlar Belediyesi tarafından 200 kadınla kurulan pazar, artan işsizlik ve işten çıkarmaların ardından bugünlerde daha çok rağbet görüyor.