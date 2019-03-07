Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı: Tüm zorluklara rağmen çalışıyorlar

Diyarbakır’da, Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Jiyan Semt Pazarı, eşinden şiddet gördüğü için boşanan, boşandığı için ailesi tarafından reddedilen, çalıştığı işten çıkarılan, eşi çalışamayan, maddi durumu kötü olan kadınlar için umut kapısı oldu. Tüm zorluklara göğüs gererek çalışan kadınlar, eve ekmek götürme çabasında.
Dünyanın ikinci büyük elmas üreticisi Rusya, neredeyse tüm elmaslarını Yakutistan’dan çıkarıyor. Dünya elmas üretiminin yüzde 25’i burada yapılıyor.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Burgazada korveti ve Akçay mayın avlama gemisi, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Vatan 2019' deniz tatbikatı kapsamında Rusya'nın Novorossiysk limanına girdi.
Rusya’da baharın gelişi ve kışın bitişini simgeleyen ve yedi gün süren Maslenitsa bayramı, bu yıl da tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor. 4-10 Mart tarihlerinde gerçekleşen Maslenitsa kutlamalarının vazgeçilmezleri arasında güneşin simgesi sayılan ‘blinı’ adındaki krepler yemeği yer alıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) artistik patinaj alanında uluslararası çapta yarışan ilk türbanlı kadını Zahra Lari, Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde gerçekleşen Üniversite Olimpiyatları’na katılıyor. BAE’yi temsil eden 23 yaşındaki Lari,'Buzun Prensesi' olarak adlandırılıyor.
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