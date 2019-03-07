Elmas cenneti Yakutistan

Diyarbakır’da, Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Jiyan Semt Pazarı, eşinden şiddet gördüğü için boşanan, boşandığı için ailesi tarafından reddedilen, çalıştığı işten çıkarılan, eşi çalışamayan, maddi durumu kötü olan kadınlar için umut kapısı oldu. Tüm zorluklara göğüs gererek çalışan kadınlar, eve ekmek götürme çabasında.