Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler

Sputnik, Dünya Kadınlar Günü arifesinde cesurluğu ve güzellikleriyle öne çıkan Rus kadın askerlerin fotoğraflarından oluşan seçki hazırladı.
Bugün itibariyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde 326 bin kadın görev yapıyor. Bunların yüzde 72'si sağlık departmanında, yüzde 8'i muhabare taburunda, yüzde 4'ü de mali işlerle ilgili birimde görev yapıyor.
Sputnik, Dünya Kadınlar Günü arifesinde cesurluğu ve güzellikleriyle öne çıkan Rus kadın askerlerin fotoğraflarından oluşan seçki hazırladı.
Çin, dünyanın en büyük havalimanını açmaya hazırlanıyor. Başkent Pekin’de 2019 yılında açılması planlanan Daxing Havalimanı, 100 milyon yolcu kapasitesi ve uçuş sayısıyla dünyanın en büyük havacılık merkezi olacağı belirtiliyor.
Dünyanın ikinci büyük elmas üreticisi Rusya, neredeyse tüm elmaslarını Yakutistan’dan çıkarıyor. Dünya elmas üretiminin yüzde 25’i burada yapılıyor.
Diyarbakır’da, Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Jiyan Semt Pazarı, eşinden şiddet gördüğü için boşanan, boşandığı için ailesi tarafından reddedilen, çalıştığı işten çıkarılan, eşi çalışamayan, maddi durumu kötü olan kadınlar için umut kapısı oldu. Tüm zorluklara göğüs gererek çalışan kadınlar, eve ekmek götürme çabasında.
Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Burgazada korveti ve Akçay mayın avlama gemisi, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen ‘Mavi Vatan 2019' deniz tatbikatı kapsamında Rusya'nın Novorossiysk limanına girdi.
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