Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler

Bugün itibariyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde 326 bin kadın görev yapıyor. Bunların yüzde 72'si sağlık departmanında, yüzde 8'i muhabare taburunda, yüzde 4'ü de mali işlerle ilgili birimde görev yapıyor.