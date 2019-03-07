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    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler

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    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    • Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    © Sputnik / Maxim Blinov
    Bugün itibariyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde 45 bin kadın asker görev yapıyor. 300 binden fazla kadın daha Savunma Bakanlığı'nın departmanlarında çalışıyor.

    Bugün itibariyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde 326 bin kadın görev yapıyor. Bunların yüzde 72'si sağlık departmanında, yüzde 8'i muhabare taburunda, yüzde 4'ü de mali işlerle ilgili birimde görev yapıyor.

    Sputnik, Dünya Kadınlar Günü arifesinde cesurluğu ve güzellikleriyle öne çıkan Rus kadın askerlerin fotoğraflarından oluşan seçki hazırladı.

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    Etiketler:
    kadın askerler, Rus ordusu, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya
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    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
    Zor görevlerini layıkıyla yerine getiren Rus kadın askerler
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