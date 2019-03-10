Sputnik objektifinden Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi

Diyarbakır'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının büyük bir bölümünde HDP'yi eleştirirken, yaptıkları icraatları anlattı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı mitinge ilçelerin yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı. Miting alanı önünde bekleyen kamyondan bedava top kek dağıtılırken, vatandaşlar kek almak için birbiriyle yarıştı.

Sahne önünde toplanan vatandaşlardan bazıları hazırladıkları ve içinde taleplerinin bulunduğu notları Erdoğan'a ulaştırmak için çabaladı. Erdoğan bazı notları alarak ilgileneceğini söyledi. Konuşmanın ardından Erdoğan ve partililer miting alanındaki vatandaşlara çay dağıttı. Mitingin ardından, vatandaşlar için alana getirilen bazı su kutuları ve yiyecekler fazla kalınca kadınlar kutuları alarak evlerine götürdü.