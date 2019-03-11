31 Mart'ta kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı

İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı. Ayrıca ittifak yapılan il veya ilçelerde aday göstermeyen partinin amblemi de pusulada yer almıyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi. Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:
- Saadet Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Hür Dava Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Demokrat Parti
- Milliyetçi Hareket Partisi
- İYİ Parti
- Halkların Demokratik Partisi
- Demokratik Sol Parti
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)