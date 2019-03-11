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11:32 11 Mart 2019
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    31 Mart'ta kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı

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    31 Mart yerel seçimleri (568)
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    • 31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    • 31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    • 31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    • 31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    • 24 Haziran, seçim, sandık
    © Fotoğraf : İHA
    31 Mart yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları belli oldu.

    31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları kamuoyuna tanıtıldı.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    31 Mart yerel seçimleri için partilerin adaylarını belirlenmesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler 4 ayrı oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak.

    İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında, pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı. Ayrıca ittifak yapılan il veya ilçelerde aday göstermeyen partinin amblemi de pusulada yer almıyor.

    Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi. Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:

    1. Saadet Partisi
    2. Bağımsız Türkiye Partisi
    3. Türkiye Komünist Partisi
    4. Vatan Partisi
    5. Büyük Birlik Partisi
    6. Hür Dava Partisi
    7. Cumhuriyet Halk Partisi
    8. Adalet ve Kalkınma Partisi
    9. Demokrat Parti
    10. Milliyetçi Hareket Partisi
    11. İYİ Parti
    12. Halkların Demokratik Partisi
    13. Demokratik Sol Parti

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (568)
    Etiketler:
    Parti, sandık, oy pusulası, oy, yerel seçim, DSP, HDP, İYİ Parti, MHP, DP, AK Parti, CHP, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi, YSK, Türkiye
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    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    31 Mart'ta kullanılacak oy pusulaları tanıtıldı
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