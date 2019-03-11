Moskova’da 2019 Ulusal Muhafızlar Birliği Güzeli seçildi

Yarışmanın finaline kalan ve rütbeleri erle yüzbaşı arasında değişen 10 güzelden astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki Vera Kornyak kraliçelik tacına layık görüldü. Yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 2019 Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Güzeli Yarışması düzenlendi. Başkentin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerine hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yeteneklerini sergiledi.
Yarışmanın finaline kalan ve rütbeleri erle yüzbaşı arasında değişen 10 güzelden astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki Vera Kornyak kraliçelik tacına layık görüldü. Yarışmadan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Sporcuların hazırlama süreci, Moskova bölgesinde bulunan ve Rus Milli Takımlarının antrenman yaptığı kampta gerçekleştiriliyor.
Kuzey Kore'de 14. Yüksek Halk Meclisi üyeleri seçimi yapıldı. Ülke genelinde düzenlenen seçimlerde, 600'den fazla meclis üyesi belirlenecek.
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları kamuoyuna tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge katıldı. Sputnik objektifinden Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi ve mitingin dikkat çekici bazı detayları şöyle:
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