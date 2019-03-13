Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 7 gram Kaliforniyum maddesi yakalandı. Aynı operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait bin 195 adet tarihi eser de ele geçirildi.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 7 gram Kaliforniyum maddesi yakalandı. Aynı operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait bin 195 adet tarihi eser de ele geçirildi.
Yunanistan'ın Galaksidi kentinde, karnaval etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi geleneksel un savaşına katıldı.
Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Sporcuların hazırlama süreci, Moskova bölgesinde bulunan ve Rus Milli Takımlarının antrenman yaptığı kampta gerçekleştiriliyor.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 2019 Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Güzeli Yarışması düzenlendi. Başkentin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerine hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yeteneklerini sergiledi.
Kuzey Kore'de 14. Yüksek Halk Meclisi üyeleri seçimi yapıldı. Ülke genelinde düzenlenen seçimlerde, 600'den fazla meclis üyesi belirlenecek.
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