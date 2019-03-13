Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın Kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettiği madde ile yaklaşık bin adet tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.