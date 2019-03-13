Kayıt
11:26 13 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi

    URL'yi kısaltın
    0 10

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    • Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    • Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    • Diyarbakır, operasyon, Bizans ve Roma dönemine ait bin tarihi eser ele geçirildi
    • Diyarbakır, operasyon, Bizans ve Roma dönemine ait bin tarihi eser ele geçirildi
    © Fotoğraf : İHA / Murat Başal
    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın Kaliforniyum maddesi olduğunu iddia ettiği madde ile yaklaşık bin adet tarihi sikkeyi satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

    Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda, 7 gram Kaliforniyum maddesi yakalandı. Aynı operasyonda, Bizans ve Roma dönemine ait bin 195 adet tarihi eser de ele geçirildi.

    İlgili konular:

    Nükleer silahlarda kullanılan madde Sivas'ta ele geçirildi
    Etiketler:
    Kaliforniyum, Nükleer başlık, Tarihi eser, Diyarbakır
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Yunanistan'da geleneksel un savaşı
      Son güncelleme: 13:00 12.03.2019
      13:00 12.03.2019

      Yunanistan’da 200 yıllık gelenek: Un savaşı

      Yunanistan'ın Galaksidi kentinde, karnaval etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi geleneksel un savaşına katıldı.

      10
    • Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımının antrenmanı
      Son güncelleme: 14:29 11.03.2019
      14:29 11.03.2019

      Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler

      Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı, önümüzdeki dönemde düzenlenecek uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Sporcuların hazırlama süreci, Moskova bölgesinde bulunan ve Rus Milli Takımlarının antrenman yaptığı kampta gerçekleştiriliyor.

      8
    • Moskova’da Ulusal Muhafızlar Birliği Güzeli 2019 yarışması
      Son güncelleme: 13:34 11.03.2019
      13:34 11.03.2019

      Moskova’da 2019 Ulusal Muhafızlar Birliği Güzeli seçildi

      Rusya’nın başkenti Moskova’da 2019 Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Güzeli Yarışması düzenlendi. Başkentin en güzel kadın askeri unvanı için yarışan güzeller, jüri üyelerine hem güzellikleri ve profesyonel becerileri, hem de sanatsal yeteneklerini sergiledi.

      10
    • Kuzey Kore'de seçimler
      Son güncelleme: 11:40 11.03.2019
      11:40 11.03.2019

      Kuzey Kore'de seçim heyecanı: 600'den fazla meclis üyesi belirleniyor

      Kuzey Kore'de 14. Yüksek Halk Meclisi üyeleri seçimi yapıldı. Ülke genelinde düzenlenen seçimlerde, 600'den fazla meclis üyesi belirlenecek.

      11

    Multimedya

    Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    Karikatür
    ABD yönetiminden Venezüella’da ‘demokratik siyasi geçiş’ için 500 milyon dolarlık bütçe talebi
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet