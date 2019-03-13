Görüntüsüyle yürekleri ağızlara getiren merdivenler

Hindistan'daki Kalavantin Durg Hisarına çıkan bu merdivenler, dünyanın en tehlikeli basamakları olarak biliniyor. Mumbai yakınlarında bulunan bu lokasyonda, basamaklar dağın içindeki bir kayaya oyulmuş durumda. Tüm basamakları tepeye kadar tamamlamak, 3 saatlik bir tırmanış anlamına geliyor. Aşağı inmek ise çok daha uzun sürebilir çünkü, havadaki sis bulutu yüzünden basamaklar sürekli nemleniyor. Herhangi bir tırabzan yok ya da tutunacak herhangi bir yer yok. Sadece trekking batonları ile yürümeye cesaret edebilenler burayı tırmanıyor.