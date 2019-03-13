Görüntüsüyle yürekleri ağızlara getiren merdivenler

Çıkılan her basamakta dizleri tir tir titretecek türden merdivenler, Sputnik’in derlediği seçkide.
Merdivenler hem mimari hem de estetik açıdan daima ilgi çeken yapılardandır. Bazı merdivenler görüntüsüyle veya yapılış hikayesiyle turistlerin akınına uğramakta. Dünyanın birçok farklı noktasında insan eliyle yaratılan dik merdivenler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Çıkılan her basamakta dizleri tir tir titretecek türden merdivenler, Sputnik’in derlediği seçkide.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen Moda Haftası etkinliği, ülkenin önde gelen ve genç yetenekli moda tasarımcılarını bir araya getirdi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 40 Kız yarışması düzenlendi. Ülkenin 40 bölgesinden katılımcıların gerek doğal güzellikleri, gerekse milli mutfak yemekleri pişirme ve okçuluk yeteneklerini sergiledi.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
Yunanistan'ın Galaksidi kentinde, karnaval etkinlikleri kapsamında yüzlerce kişi geleneksel un savaşına katıldı.
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