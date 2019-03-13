Elektrikli süpürgesini alıp Taksim'e çıktı

Merdivenler hem mimari hem de estetik açıdan daima ilgi çeken yapılardandır. Bazı merdivenler görüntüsüyle veya yapılış hikayesiyle turistlerin akınına uğramakta. Dünyanın birçok farklı noktasında insan eliyle yaratılan dik merdivenler, görenleri kendine hayran bırakıyor.