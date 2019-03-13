Elektrikli süpürgesini alıp Taksim'e çıktı

Taksim’in ortasında sosyal deney yapmak isteyen bir YouTuber, elektrikli süpürgesiyle İstiklal Caddesi’nde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Temizlik takıntısına dikkat çekmek istediğini söyleyen Burak Taha isimli Youtuber, “Sadece elektrik süpürgem ve ben bugün İstanbul’u gezeceğiz” dedi.
Merdivenler hem mimari hem de estetik açıdan daima ilgi çeken yapılardandır. Bazı merdivenler görüntüsüyle veya yapılış hikayesiyle turistlerin akınına uğramakta. Dünyanın birçok farklı noktasında insan eliyle yaratılan dik merdivenler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen Moda Haftası etkinliği, ülkenin önde gelen ve genç yetenekli moda tasarımcılarını bir araya getirdi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 40 Kız yarışması düzenlendi. Ülkenin 40 bölgesinden katılımcıların gerek doğal güzellikleri, gerekse milli mutfak yemekleri pişirme ve okçuluk yeteneklerini sergiledi.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, dünyanın en pahalı maddeleri arasında gösterilen ve nükleer silah başlığında da kullanılan 7 gram Kaliforniyum maddesi ele geçirildi.
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