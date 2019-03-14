Dünyanın en görkemli nehirleri

1997 yılından beri kutlanan bu gün kapsamında dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin amacı, doğal hayata zarar veren nehir üzeri enerji projeleri ile ilgili farkındalık yaratmak, nehirlerin ve havzalarının önemini hatırlatmak, alternatif enerji projelerini tartışmak ve nehir koruma projelerini desteklemek.

Birçok balık türünü ve canlıyı bünyesinde barındıran nehirler aynı zamanda insanlara içme suyu kaynağı oluyor ve tarımsal faaliyetlerinde de önemli rol oynuyor. Hatta her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan nehirler ülke ekonomisini de canlı tutuyor. Sputnik, bulundukları ülkenin can suyunu sağlayan yaşam kaynağı haline gelen dünyanın en önemli ve görkemli nehirlerinden bazılarını derledi.