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15:27 14 Mart 2019
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    Dünyanın en görkemli nehirleri

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    Tüm haberler
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    • Dünyanın en güzel nehirleri
    Fırat’la birlikte Mezopotamya’yı besleyen Dicle Nehri, asırlardır Anadolu’dan doğarak Basra Körfezi’ne doğru yol alıyor. Dicle’nin en güzel manzarası 10 bin yıl öncesine uzanan yerleşim olan Hasankeyf kıyısında gözlenebilir.

    14 Mart’ta Nehirler için Uluslararası Eylem Günü kutlanıyor.

    1997 yılından beri kutlanan bu gün kapsamında dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerin amacı, doğal hayata zarar veren nehir üzeri enerji projeleri ile ilgili farkındalık yaratmak, nehirlerin ve havzalarının önemini hatırlatmak, alternatif enerji projelerini tartışmak ve nehir koruma projelerini desteklemek.

    Birçok balık türünü ve canlıyı bünyesinde barındıran nehirler aynı zamanda insanlara içme suyu kaynağı oluyor ve tarımsal faaliyetlerinde de önemli rol oynuyor. Hatta her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan nehirler ülke ekonomisini de canlı tutuyor. Sputnik, bulundukları ülkenin can suyunu sağlayan yaşam kaynağı haline gelen dünyanın en önemli  ve görkemli nehirlerinden bazılarını  derledi.

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    Etiketler:
    ekoloji, çevre, doğa, nehir
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    • Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü
      Son güncelleme: 14:36 14.03.2019
      14:36 14.03.2019

      Taşın sanatla estetize edildiği tarihi bir köy: Zaz

      Sertaç Kayar

      Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü taş yapıları ile bir sanat abidesi olarak dikkat çekiyor.

      10
    • Elektrikli süpürgesiyle sosyal deney yapan Burak Taha isimli bir YouTuber
      Son güncelleme: 20:20 13.03.2019
      20:20 13.03.2019

      Elektrikli süpürgesini alıp Taksim'e çıktı

      Taksim’in ortasında sosyal deney yapmak isteyen bir YouTuber, elektrikli süpürgesiyle İstiklal Caddesi’nde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Temizlik takıntısına dikkat çekmek istediğini söyleyen Burak Taha isimli Youtuber, “Sadece elektrik süpürgem ve ben bugün İstanbul’u gezeceğiz” dedi.

      5
    • Dünyanın en korkutucu merdivenleri
      Son güncelleme: 19:11 13.03.2019
      19:11 13.03.2019

      Görüntüsüyle yürekleri ağızlara getiren merdivenler

      Merdivenler hem mimari hem de estetik açıdan daima ilgi çeken yapılardandır. Bazı merdivenler görüntüsüyle veya yapılış hikayesiyle turistlerin akınına uğramakta. Dünyanın birçok farklı noktasında insan eliyle yaratılan dik merdivenler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

      9
    • Tel Aviv Moda Haftası
      Son güncelleme: 14:03 13.03.2019
      14:03 13.03.2019

      Tel Aviv Moda Haftası’nda plaj kreasyonları tanıtıldı

      İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen Moda Haftası etkinliği, ülkenin önde gelen ve genç yetenekli moda tasarımcılarını bir araya getirdi.

      8

    Multimedya

    Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü
    Taşın sanatla estetize edildiği tarihi bir köy: Zaz
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