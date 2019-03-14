Taşın sanatla estetize edildiği tarihi bir köy: Zaz

Süryani köyü olan ve 90'lı yıllarda boşaltılan tarihi Zaz köyü, içerden harabe, dışarıdan ise bir kaleyi anımsatıyor.
Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü taş yapıları ile bir sanat abidesi olarak dikkat çekiyor.
Süryani köyü olan ve 90'lı yıllarda boşaltılan tarihi Zaz köyü, içerden harabe, dışarıdan ise bir kaleyi anımsatıyor.
Taksim’in ortasında sosyal deney yapmak isteyen bir YouTuber, elektrikli süpürgesiyle İstiklal Caddesi’nde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Temizlik takıntısına dikkat çekmek istediğini söyleyen Burak Taha isimli Youtuber, “Sadece elektrik süpürgem ve ben bugün İstanbul’u gezeceğiz” dedi.
Merdivenler hem mimari hem de estetik açıdan daima ilgi çeken yapılardandır. Bazı merdivenler görüntüsüyle veya yapılış hikayesiyle turistlerin akınına uğramakta. Dünyanın birçok farklı noktasında insan eliyle yaratılan dik merdivenler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen Moda Haftası etkinliği, ülkenin önde gelen ve genç yetenekli moda tasarımcılarını bir araya getirdi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 40 Kız yarışması düzenlendi. Ülkenin 40 bölgesinden katılımcıların gerek doğal güzellikleri, gerekse milli mutfak yemekleri pişirme ve okçuluk yeteneklerini sergiledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)