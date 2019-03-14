19. yüzyılın Rusya’sının ilk renkli görüntüleri

Sputnik, renklendirme tekniğiyle yapılan 1890’lı yılların Rusya İmparatorluğu’nun şehirleri, köyleri ve görülmeye değer yerlerinin görüntülerini derledi.
1880’li yıllarda İsviçre vatandaşı Hans Jakob Shmidt, siyah-beyaz fotoğrafları renklendirme tekniğini icat ederek ünlendi. Shmidt, photochrom isimli teknik kullanarak siyah beyaz fotoğrafları titiz bir çalışmayla gerçeğe yakın, yüksek çözünürlüklü renkli fotoğraflara dönüştürmeyi başardı.
Sputnik, renklendirme tekniğiyle yapılan 1890’lı yılların Rusya İmparatorluğu’nun şehirleri, köyleri ve görülmeye değer yerlerinin görüntülerini derledi.
Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü taş yapıları ile bir sanat abidesi olarak dikkat çekiyor.
14 Mart’ta Nehirler için Uluslararası Eylem Günü kutlanıyor.
Taksim’in ortasında sosyal deney yapmak isteyen bir YouTuber, elektrikli süpürgesiyle İstiklal Caddesi’nde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Temizlik takıntısına dikkat çekmek istediğini söyleyen Burak Taha isimli Youtuber, “Sadece elektrik süpürgem ve ben bugün İstanbul’u gezeceğiz” dedi.
Merdivenler hem mimari hem de estetik açıdan daima ilgi çeken yapılardandır. Bazı merdivenler görüntüsüyle veya yapılış hikayesiyle turistlerin akınına uğramakta. Dünyanın birçok farklı noktasında insan eliyle yaratılan dik merdivenler, görenleri kendine hayran bırakıyor.
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