TripAdvisor’dan dünyanın en güzel plajları sıralaması

TripAdvisor’un listesinin ilk on sırasına yerleşen ve dünya turizminin çekim merkezi haline gelen plajlar, Sputnik’in seçkisinde.
Dünyanın en çok takip edilen seyahat uygulamalarından TripAdvisor, kullanıcıları tarafından geçen yıl en çok beğenilen ve en yüksek puanı alan 25 plajı listeledi. Yayınlanan listede eğlencesi, altın kumları, tertemiz denizleriyle ön plana çıkan plajlar yer alıyor.
TripAdvisor’un listesinin ilk on sırasına yerleşen ve dünya turizminin çekim merkezi haline gelen plajlar, Sputnik’in seçkisinde.
1880’li yıllarda İsviçre vatandaşı Hans Jakob Shmidt, siyah-beyaz fotoğrafları renklendirme tekniğini icat ederek ünlendi. Shmidt, photochrom isimli teknik kullanarak siyah beyaz fotoğrafları titiz bir çalışmayla gerçeğe yakın, yüksek çözünürlüklü renkli fotoğraflara dönüştürmeyi başardı.
Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Zaz Köyü taş yapıları ile bir sanat abidesi olarak dikkat çekiyor.
14 Mart’ta Nehirler için Uluslararası Eylem Günü kutlanıyor.
Taksim’in ortasında sosyal deney yapmak isteyen bir YouTuber, elektrikli süpürgesiyle İstiklal Caddesi’nde dolaşınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Temizlik takıntısına dikkat çekmek istediğini söyleyen Burak Taha isimli Youtuber, “Sadece elektrik süpürgem ve ben bugün İstanbul’u gezeceğiz” dedi.
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