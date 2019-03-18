Rusya’da Dangina-2019 Güzellik Yarışması

Güzel yarışmacılar, jüri üyelerinin gönlünü hem güzellikleri, hem de sergilediği yetenekleriyle fethetti. Renkli görüntülere sahne olan Dangina Yarışması’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Rusya'nın Zabaykalye bölgesinin başkenti Çita’da Dangina -2019 Güzellik Yarışması düzenlendi. Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti, İrkutsk ve Zabaykalye bölgeleri ve Moğolistan’dan güzellerin katıldığı yarışmanın birinciliğini Buryatya Cumhuriyeti’nden Erjena Baldanova kazandı.
Güzel yarışmacılar, jüri üyelerinin gönlünü hem güzellikleri, hem de sergilediği yetenekleriyle fethetti. Renkli görüntülere sahne olan Dangina Yarışması’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.
Kırım ve Sivastopol 18 Mart 2014 tarihinde referandumda çıkan yüzde 90’ın üstünde ‘evet’ oyu ile Rusya’ya bağlandı. Bu tarihi gün, Rusya’nın dört bir yanında Kırım Baharı Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel 2019 dağ festivalinde yaklaşık 870 kişi soğuk havaya aldırmadan bikini ve mayolarla snowboard ve kayak yaptı.
Dünyanın en çok takip edilen seyahat uygulamalarından TripAdvisor, kullanıcıları tarafından geçen yıl en çok beğenilen ve en yüksek puanı alan 25 plajı listeledi. Yayınlanan listede eğlencesi, altın kumları, tertemiz denizleriyle ön plana çıkan plajlar yer alıyor.
1880’li yıllarda İsviçre vatandaşı Hans Jakob Shmidt, siyah-beyaz fotoğrafları renklendirme tekniğini icat ederek ünlendi. Shmidt, photochrom isimli teknik kullanarak siyah beyaz fotoğrafları titiz bir çalışmayla gerçeğe yakın, yüksek çözünürlüklü renkli fotoğraflara dönüştürmeyi başardı.
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