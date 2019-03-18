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    Rusya’da Dangina-2019 Güzellik Yarışması

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    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    • Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    © Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
    Rusya'nın Zabaykalye bölgesinin başkenti Çita'da düzenlenen Dangina 2019 Güzellik Yarışması'nın katılımcılarından biri sahnede.

    Rusya'nın Zabaykalye bölgesinin başkenti Çita’da Dangina -2019 Güzellik Yarışması düzenlendi. Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti, İrkutsk ve Zabaykalye bölgeleri ve Moğolistan’dan güzellerin katıldığı yarışmanın birinciliğini Buryatya Cumhuriyeti’nden Erjena Baldanova kazandı.

    Güzel yarışmacılar, jüri üyelerinin gönlünü hem güzellikleri, hem de sergilediği yetenekleriyle fethetti. Renkli görüntülere sahne olan Dangina Yarışması’ndan kareler, Sputnik’in galerisinde.

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    Etiketler:
    Güzellik yarışması, Moğolistan, Asya, Sibirya, Rusya
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