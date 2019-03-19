Ankapark 'Wonderland Eurasia' adıyla açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak olan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı, şovları, roller coaster'ı, teknolojik oyun ve eğlence alanlarıyla Ankara'da yeni bir eğlence çağı başlatacak.

Taş Devri'nden günümüze pek çok farklı konsepti bünyesinde barındıran Tema Park, nostalji yolculuğuna çıkaracağı ziyaretçilerine 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile en çevreci park olarak ev sahipliği yapacak.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebilmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Wonderland Eurasia'da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bulunuyor.

Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, daha önce 25 Mart'ta açılışını yapacaklarını duyurdukları parkın açılışını öne çektiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Uzan, "Bütün oyuncakları tek tek test ederek çalıştırdık. 20 Mart itibarıyla halkımızı bekliyoruz. Parkta 26 büyük oyuncak, 180 orta büyüklükte olmak üzere toplamda 2 bin 117 oyuncak, 1 milyon 300 bin metrekare toplam alanımız, 13 büyük kışlık ve yazlık kullanabililen oyun çadırlarımız var" diye konuştu.