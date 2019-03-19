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12:38 19 Mart 2019
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    Ankapark 'Wonderland Eurasia' adıyla açılıyor

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    • Ankapark, Wonderland Eurasia
    • Ankapark, Wonderland Eurasia
    • Ankapark, Wonderland Eurasia
    • Ankapark, Wonderland Eurasia
    • Ankapark, Wonderland Eurasia
    • Ankapark, Wonderland Eurasia
    • Ankapark, Wonderland Eurasia
    © Fotoğraf : İHA/Mevlüt Hasgül
    Açık ve kapalı alanlarıyla toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu olan Wonderland Eurasia, 12 tematik bölümden oluşuyor. Ankara'nın birçok noktasından ücretsiz servislerle ulaşım imkanı sağlanacak Tema Park'ta, ziyaretçiler Uçan Tiyatro ve Uçan Ada sayesinde hayal dünyasına da yolculuk yapabilecek.

    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan Ankapark, 'Wonderland Eurasia' adıyla yarın kapılarını açacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak olan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı, şovları, roller coaster'ı, teknolojik oyun ve eğlence alanlarıyla Ankara'da yeni bir eğlence çağı başlatacak.

    Ankapark
    © AA /
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    Taş Devri'nden günümüze pek çok farklı konsepti bünyesinde barındıran Tema Park, nostalji yolculuğuna çıkaracağı ziyaretçilerine 2 milyondan fazla bitki ve araç türünden oluşan botanik çeşitliliği ile en çevreci park olarak ev sahipliği yapacak.

    Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebilmesi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü Wonderland Eurasia'da, 2 bin 117 eğlence ünitesi bulunuyor.

    Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, daha önce 25 Mart'ta açılışını yapacaklarını duyurdukları parkın açılışını öne çektiklerini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Uzan, "Bütün oyuncakları tek tek test ederek çalıştırdık. 20 Mart itibarıyla halkımızı bekliyoruz. Parkta 26 büyük oyuncak, 180 orta büyüklükte olmak üzere toplamda 2 bin 117 oyuncak, 1 milyon 300 bin metrekare toplam alanımız, 13 büyük kışlık ve yazlık kullanabililen oyun çadırlarımız var" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Wonderland Eurasia, Ankapark, Recep Tayyip Erdoğan, Melih Gökçek, Ankara
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    Ankapark 'Wonderland Eurasia' adıyla açılıyor
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