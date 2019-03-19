Hintli fitness modelleri Goa’da boy gösterdi

Renkli anlara sahne olan festivalden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Goa Adası’nda ilk kez düzenlenen Body Power Beach Show isimli plaj festivaline Hindistan'ın dört bir yanından fitness modelleri katıldı. Hem kadın hem erkek modellerin yarıştığı etkinlik izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Renkli anlara sahne olan festivalden kareler, Sputnik’in galerisinde.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan Ankapark, 'Wonderland Eurasia' adıyla yarın kapılarını açacak.
Kırım ve Sivastopol 18 Mart 2014 tarihinde referandumda çıkan yüzde 90’ın üstünde ‘evet’ oyu ile Rusya’ya bağlandı. Bu tarihi gün, Rusya’nın dört bir yanında Kırım Baharı Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
Rusya'nın Zabaykalye bölgesinin başkenti Çita’da Dangina -2019 Güzellik Yarışması düzenlendi. Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti, İrkutsk ve Zabaykalye bölgeleri ve Moğolistan’dan güzellerin katıldığı yarışmanın birinciliğini Buryatya Cumhuriyeti’nden Erjena Baldanova kazandı.
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Boogel Woogel 2019 dağ festivalinde yaklaşık 870 kişi soğuk havaya aldırmadan bikini ve mayolarla snowboard ve kayak yaptı.
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