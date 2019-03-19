İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik

Güney Horasan’da bir zamanlar cücelerin yaşadığı iddia edilen ve yerel halk tarafından 'Cüceler Köyü' olarak anılan köy, adeta masallardan çıkmışa benziyor. 1500 yıl önce kurulduğu belirtilen köy, yaşayanların boylarının bir metreyi aşmaması nedeniyle ünlenmiş durumda.

Günümüzde bu köyde yaşayan 700 kişi de hala gaz lambasıyla evlerini aydınlatıyor ve evlerinde televizyon yer almıyor.

Sputnik, fotoğrafçı Mina Amin’in Instagram sayfasında paylaştığı turistlerin ilgisini çeken Makhunik köyünün görüntülerini bir galeride topladı.