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15:47 19 Mart 2019
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    İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik

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    Tüm haberler
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    • İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    İran'da Afgan sınırından 75 km uzakta bulunan ve 'cüceler köyü' olarak bilinen Makhunik Köyü yaklaşık 1500 yıl önce kuruldu.

    İran'ın Güney Horasan eyaletindeki dağlarla kaplı bir bölgede yer alan Makhunik 'cüceler köyü'ndeki evlerin boyutu Yüzüklerin Efendisi serisindeki Hobbit Köyü’nü andırıyor.

    Güney Horasan’da bir zamanlar cücelerin yaşadığı iddia edilen ve yerel halk tarafından 'Cüceler Köyü' olarak anılan köy, adeta masallardan çıkmışa benziyor. 1500 yıl önce kurulduğu belirtilen köy, yaşayanların boylarının bir metreyi aşmaması nedeniyle ünlenmiş durumda.

    Günümüzde bu köyde yaşayan 700 kişi de hala gaz lambasıyla evlerini aydınlatıyor ve evlerinde televizyon yer almıyor.

    Sputnik, fotoğrafçı Mina Amin’in Instagram sayfasında paylaştığı turistlerin ilgisini çeken Makhunik köyünün görüntülerini  bir galeride topladı.

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    Etiketler:
    Cüceler Köyü, cüce, köy, Makhunik, Horasan, İran
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    İran'ın 'cüceler köyü' Makhunik
    İran’ın 'cüceler köyü': Makhunik
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