Ünlü film ve dizilerin çekildiği mekanların gerçekteki görüntüleri

Sputnik, iki filmseverin Fangirlquest isimli internet sitesinde paylaştığı filmlerin ve dizilerin çekildiği mekan görüntülerini derledi.
İki Finlandiyalı gezgin ve fotoğrafçı Satu ve Tia, dünyaca ünlü film ve dizilerin sahnelerinin çekildiği mekanları görmek için sık sık seyahat ediyor. Fotoğrafçılar, filmlerden kareleri mekanla birleştirerek gerçekle filmi harmanladıkları yeni kareler yaratıyor.
Sputnik, iki filmseverin Fangirlquest isimli internet sitesinde paylaştığı filmlerin ve dizilerin çekildiği mekan görüntülerini derledi.
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