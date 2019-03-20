Ünlü film ve dizilerin çekildiği mekanların gerçekteki görüntüleri

İki Finlandiyalı gezgin ve fotoğrafçı Satu ve Tia, dünyaca ünlü film ve dizilerin sahnelerinin çekildiği mekanları görmek için sık sık seyahat ediyor. Fotoğrafçılar, filmlerden kareleri mekanla birleştirerek gerçekle filmi harmanladıkları yeni kareler yaratıyor.