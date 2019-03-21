2019 yılının son Süper Ay'ı dün gece görüntülendi

2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.

Ay'ın normal görünümünden çok daha büyük bir şekilde belirdiği bu dönem, dünya çapında çok sayıda insan tarafından ilgiyle takip edildi.

Süper Ay ve Dünya'nın çeşitli ülkelerinden çekilen fotoğrafları Sputnik'in galerisinde.