2019 yılının son Süper Ay'ı dün gece görüntülendi

Ay'ın normal görünümünden çok daha büyük bir şekilde belirdiği bu dönem, dünya çapında çok sayıda insan tarafından ilgiyle takip edildi.
Süper Ay ve Dünya'nın çeşitli ülkelerinden çekilen fotoğrafları Sputnik'in galerisinde.
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.
Ay'ın normal görünümünden çok daha büyük bir şekilde belirdiği bu dönem, dünya çapında çok sayıda insan tarafından ilgiyle takip edildi.
Süper Ay ve Dünya'nın çeşitli ülkelerinden çekilen fotoğrafları Sputnik'in galerisinde.
Japonya’nın Saitama kenti, 2019 Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.
Norveç'te bugün açılan Avrupa'nın ilk denizaltı restoranına şimdiden yaklaşık 7 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi.
İki Finlandiyalı gezgin ve fotoğrafçı Satu ve Tia, dünyaca ünlü film ve dizilerin sahnelerinin çekildiği mekanları görmek için sık sık seyahat ediyor. Fotoğrafçılar, filmlerden kareleri mekanla birleştirerek gerçekle filmi harmanladıkları yeni kareler yaratıyor.
İran'ın Güney Horasan eyaletindeki dağlarla kaplı bir bölgede yer alan Makhunik 'cüceler köyü'ndeki evlerin boyutu Yüzüklerin Efendisi serisindeki Hobbit Köyü’nü andırıyor.
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