Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Nevruz kutlamalarından kareler

Irak, Suriye, İran ve Azarbaycan’daki Nevruz kutlamalarının renkli görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
Dünyanın en eski bayramlarından biri olan ve baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, dünyanın çeşitli ülkelerinde renkli etkinliklerle kutlanıyor. Yeni yılın gelişini sembolize eden Nevruz, 2009 yılında UNESCO’nun gayri maddi kültürel miras listesine dahil edildi.
Irak, Suriye, İran ve Azarbaycan’daki Nevruz kutlamalarının renkli görüntüleri, Sputnik’in galerisinde.
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.
Japonya’nın Saitama kenti, 2019 Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.
Norveç'te bugün açılan Avrupa'nın ilk denizaltı restoranına şimdiden yaklaşık 7 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtildi.
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