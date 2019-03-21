Dünyanın en güzel ve sıradışı ağaçları

Sputnik, Ormancılık Günü dolayısıyla dünyanın en güzel ve sıradışı ağaçlarını bir galeride topladı.
1971 yılında Avrupa Tarım Federasyonu (CEA), 21 Mart gününü Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın, Güney Yarımküre'de de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) kanalı ile bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmesini sağlamıştı.
Sputnik, Ormancılık Günü dolayısıyla dünyanın en güzel ve sıradışı ağaçlarını bir galeride topladı.
Rusya'nın bu yılki güzelini belirlemek için düzenlenecek Rusya Güzeli 2019 (Miss Russia) Yarışması finali için hazırlıklar başkent Moskova’da başladı.
Dünyanın en eski bayramlarından biri olan ve baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, dünyanın çeşitli ülkelerinde renkli etkinliklerle kutlanıyor. Yeni yılın gelişini sembolize eden Nevruz, 2009 yılında UNESCO’nun gayri maddi kültürel miras listesine dahil edildi.
2019 yılının son Süper Ay'ı olan 'Süper Kanlı Kurt Ay' olarak adlandırılan gökyüzü olayı dünyanın farklı yerlerinden görüntülendi.
Japonya’nın Saitama kenti, 2019 Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.
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