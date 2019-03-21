Dünyanın en güzel ve sıradışı ağaçları

Dünyanın en eski bayramlarından biri olan ve baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, dünyanın çeşitli ülkelerinde renkli etkinliklerle kutlanıyor. Yeni yılın gelişini sembolize eden Nevruz, 2009 yılında UNESCO’nun gayri maddi kültürel miras listesine dahil edildi.