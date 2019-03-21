Kayıt
20:40 21 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması

    Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Fotoğraf
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Mersin'de HDP tarafından düzenlenen Nevruz mitinginde Türk bayrağı da açıldı. Mitingde konuşan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, aday çıkartmadıkları yerlerde demokrasi güçlerinin işaret ettiği adaylara oy vereceklerini belirterek, "Bütün çabamız bu iktidarı indirmektir" dedi.

    Dünyada Nevruz kutlamaları
    © Sputnik /
    Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Nevruz kutlamalarından kareler
    10
    Mersin'de Nevruz kutlaması öğlen saatlerinde merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tırmıl miting alanında başladı.

    Kentin bazı noktalarına TOMA'lar konuşlandırılırken, miting alanının çevresindeki yüksek yerlere ise özel hareket polisleri yerleştirildi.Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis, dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapattı. Yaklaşık 5 bin polisin görev yaptığı kutlama alanında 3 farklı arama noktası kuruldu. Alana girenler polis kontrol noktalarında üst aramasından geçirilerek alana alınırken, polis miting nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri aldı.

    Yapılan konuşmalarının ardından verilen müzik dinletisiyle Nevruz kutlama mitingi olaysız bir şekilde son buldu.

    Seçim stratejileriyle AKP iktidarına kaybettireceklerini dile getiren Kurtulan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizler adaylarımızın ve oylarımızın olmadığı yerde demokrasi güçlerinin işaret ettiği sandığa gideceğiz. Bütün çabamız bu iktidarı indirmektir. İktidar gidici olduğunu gördü. Ondan dolayı herkese saldırmaya başladılar. Ondan dolayı her yerde il ilçe yöneticilerimizi gözaltına alarak tutuklamaya başladılar. Ne yaparsanız yapın ne gözaltındakiler, ne tutuklu arkadaşlarımız, ne de biz vazgeçmeyeceğiz. Biz de o güne kadar ‘Akdeniz Ya Me Ye' diyeceğiz. Biz Mersin'e yakışan ve demokratik katılımcı bir belediyeyi tahsis etmek için tüm çabamızla çalışacağız."

    • Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      © Sputnik / Hikmet Durgun
    • Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
    • Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      © Sputnik / Hikmet Durgun
    • Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      © Sputnik / Hikmet Durgun
    • Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      © Sputnik / Hikmet Durgun
    • Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması
      © Sputnik / Hikmet Durgun
    1 / 6
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması

    Nevruz ateşinin yakılmasından sonra konuşan HDP Mersin Milletvekili ve HDP Grupbaşkanvekili Fatma Kurtulan, herkesin Nevruz'unu kutlayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Nevroz'umuz Leyla Güven arkadaşımız ve bütün tutuklu arkadaşlarımızın direnişi ile büyüyor. Onların direnişi zalim Dehak'lara karşı verilen mücadeledir. Bu Nevruz'un adı Leyla'dır. Bu Nevruz'un adı Zülküf Gezen'dir. Zülküf arkadaşımız baskıyı tecridi kabul etmediği için canını verdi. Biz de buradan söz veriyoruz tecrit kalkmayana kadar bizler de mücadelemizi durdurmayacağız. Halkımızın bu coşkusunu da 31 Mart'ta sandığa yansıtacağız. Zulümden başka elinden hiçbir şey gelmeyen bu iktidara karşı tüm yurttaşlarımız sandığa giderek bu iktidara karşı cevabını vermelidir."

    Sanatçıların konser verdiği kutlamaya katılan yaklaşık 20 bin kişi, müzik eşliğinde Nevruz bayramını kutladı. Miting alanında HDP bayrakları açılırken, bazı vatandaşlar ise Türk bayrağı açtı. Kutlama esnasında Kürtçe ve Türkçe "Nevroz Piroz be sloganı da atıldı. Miting alanında sık sık 134 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven için sloganlar atıldı.

     

    İlgili konular:

    AK Partili Akdağ: HDP'liler, 'Siz bizi seçin yine kayyum atanır, yine kayyumdan hizmet alırsınız' propagandasını da yapıyor
    HDP Balıkesir belediye başkan adayına gözaltı
    HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye 'terör' soruşturması
    HDP Eş Genel Başkanı Temelli CHP ve İYİ Parti'yle ittifak iddiasını yanıtladı: Merkezi düzeyde ittifak yok, yerellerde ortaklaşma var
    Etiketler:
    miting, TOMA, HDP, Leyla Güven, Fatma Kurtulan, Mersin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 Rusya Güzeli adayları
    2019 Rusya Güzeli adaylarının final hazırlıkları başladı
    Karikatür
    ABD'li yetkili Wheelbarger: F-35 teslimatı hazırlıkları yakında askıya alınabilir
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet