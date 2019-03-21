© Sputnik / Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Nevruz kutlamalarından kareler 10

Mersin'de Nevruz kutlaması öğlen saatlerinde merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Tırmıl miting alanında başladı.

Kentin bazı noktalarına TOMA'lar konuşlandırılırken, miting alanının çevresindeki yüksek yerlere ise özel hareket polisleri yerleştirildi.Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis, dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapattı. Yaklaşık 5 bin polisin görev yaptığı kutlama alanında 3 farklı arama noktası kuruldu. Alana girenler polis kontrol noktalarında üst aramasından geçirilerek alana alınırken, polis miting nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan konuşmalarının ardından verilen müzik dinletisiyle Nevruz kutlama mitingi olaysız bir şekilde son buldu.

Seçim stratejileriyle AKP iktidarına kaybettireceklerini dile getiren Kurtulan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizler adaylarımızın ve oylarımızın olmadığı yerde demokrasi güçlerinin işaret ettiği sandığa gideceğiz. Bütün çabamız bu iktidarı indirmektir. İktidar gidici olduğunu gördü. Ondan dolayı herkese saldırmaya başladılar. Ondan dolayı her yerde il ilçe yöneticilerimizi gözaltına alarak tutuklamaya başladılar. Ne yaparsanız yapın ne gözaltındakiler, ne tutuklu arkadaşlarımız, ne de biz vazgeçmeyeceğiz. Biz de o güne kadar ‘Akdeniz Ya Me Ye' diyeceğiz. Biz Mersin'e yakışan ve demokratik katılımcı bir belediyeyi tahsis etmek için tüm çabamızla çalışacağız."

Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması © Sputnik / Hikmet Durgun

Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması

Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması © Sputnik / Hikmet Durgun

Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması © Sputnik / Hikmet Durgun

Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması © Sputnik / Hikmet Durgun

Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması © Sputnik / Hikmet Durgun 1 / 6 © Sputnik / Hikmet Durgun Mersin'de HDP'den Türk bayraklı Nevruz kutlaması

Nevruz ateşinin yakılmasından sonra konuşan HDP Mersin Milletvekili ve HDP Grupbaşkanvekili Fatma Kurtulan, herkesin Nevruz'unu kutlayarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Nevroz'umuz Leyla Güven arkadaşımız ve bütün tutuklu arkadaşlarımızın direnişi ile büyüyor. Onların direnişi zalim Dehak'lara karşı verilen mücadeledir. Bu Nevruz'un adı Leyla'dır. Bu Nevruz'un adı Zülküf Gezen'dir. Zülküf arkadaşımız baskıyı tecridi kabul etmediği için canını verdi. Biz de buradan söz veriyoruz tecrit kalkmayana kadar bizler de mücadelemizi durdurmayacağız. Halkımızın bu coşkusunu da 31 Mart'ta sandığa yansıtacağız. Zulümden başka elinden hiçbir şey gelmeyen bu iktidara karşı tüm yurttaşlarımız sandığa giderek bu iktidara karşı cevabını vermelidir."

Sanatçıların konser verdiği kutlamaya katılan yaklaşık 20 bin kişi, müzik eşliğinde Nevruz bayramını kutladı. Miting alanında HDP bayrakları açılırken, bazı vatandaşlar ise Türk bayrağı açtı. Kutlama esnasında Kürtçe ve Türkçe "Nevroz Piroz be sloganı da atıldı. Miting alanında sık sık 134 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven için sloganlar atıldı.