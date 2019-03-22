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    Gezici'nin anketine göre İstanbul, Ankara ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 7 şehirde son durum

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    31 Mart yerel seçimleri (816)
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    • Şişli
    © Fotoğraf :
    Balıkesir

    Gezici Araştırma Şirketi, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Manisa, Hatay ve Balıkesir'de yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

    31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime kısa bir süre kala anket şirketleri, araştırmalarının sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

    Adana
    © Flickr /
    SAROS'un anketine göre Adana'da son durum
    Gezici Araştırma Şirketi, 16- 17 Mart 2019 tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 

    Buna göre Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş, AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'nin önüne geçti. İstanbul'da da CHP'li Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım ile arasındaki farkı kapatmak üzere.

     

    'SEÇMENİN YÜZDE 15'İ SANDIĞA GİTMEYECEK'

    Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, sonuçlara ilişkin olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

    "Türkiye'de son 5 yılda 7. seçim yaşanıyor olması seçmeni sandığa mesafeli kılıyor. Türkiye genelinde seçmenin yüzde 15'i sandığa gitmeyecek. Muhalefetin beklediği umut olarak gördüğü HDP Seçmenin yüzde 22'si sandığa gitmeyecek.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
    Seçime 10 gün kala anket şirketlerinden açıklamalar
    Yerel seçimlerde seçmen iktidarının geçmişte neyi nasıl yaptığına değil, gelecekte neyi nasıl daha iyi yapacağına dair umudu görmek istiyor. 3000 km yol, 200 kavşak ve ya da 1000 km kanalizasyonu yapılmasının seçmeni çok etkilemediği görüldü. Seçmen kendisine umudu örgütleyenin yanında yer alıyor."

    'TANZİM KUYRUKLARI HALKIN GÖRSEL HAFIZASINA YERLEŞTİ'

    Türkiye'de şehir efsanesi olarak görülen ekonomik kriz, tanzim mağazaları kuyrukları ile halkın görsel hafızasına yerleşmiş oldu. Halkın ocak şubat aylarında stok yaptığı görülüyor. Tanzim olayları seçmeni ürküttü ve korkuttu. Ekonomik krizin derinliği görüldü. Ak Partinin en büyük seçim hatası; seçmenin temel besinleri olan soğan patlıcan ve diğerlerinin fiyatını düşürmeye çalışmak oldu.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2019 / Adem Altan
    EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve İzmir için anket sonuçlarını açıkladı
    'KARARSIZLARIN YÜZDE 72.8'İ GEÇMİŞTE MHP VE AK PARTİ'YE OY VERMİŞ SEÇMEN'

    Kararsız seçmenlerin yüzde 75,6'sı yani her 4 kişiden üçü geçmişte gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde MHP ve AK Parti'ye oy vermiş seçmen. Sandığa giden muhalif seçmen daha kararlılık gösterirken iktidara oy vermiş seçmende ise bir arayış vardır. Kararsız seçmenlerin yüzde 35'i AK Parti dışında hiçbir siyasi partiye 17 yıl içinde oy vermemiş seçmen olduğu görülüyor."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (816)
    Etiketler:
    yerel seçim, aday, belediye, anket, Gezici Araştırma, Murat Gezici, Balıkesir, Mersin, Bursa, Adana, İstanbul, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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