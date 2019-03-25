Ünlü ayakkabı tasarımcısı Pakistan'dan ilham aldı

Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek aldığı yeni sandalet tasarımına ‘İmran sandaleti’ adını verdi.
Bursa'da pastane işleten Murat Tuğrul, İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşterilerine bedava börek veriyor. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler de işletmeye bayrak hediye ediyor.
Kazakistan'ın ismi Nursultan olarak değiştirilen başkentindeki merkezi Bağımsızlık Meydanı'nda, Nevruz kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019 Güzellik Yarışması’nın katılımcılarının kamuoyuna tanıtımı yapıldı. Finali Hazıran’da düzenlenecek yarışmada ülkenin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği unvanları için 14’er aday yarışacak.
Disney'in ünlü karakteri Mickey Mouse'u andıran dev yüzen heykel onlarca meraklı bakışın eşliğinde Hong Kong'un Victoria Limanı'nda 'uzanıyor.'
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