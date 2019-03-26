KOMSAR'ın anketine göre 9 büyükşehirde son durum

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime kısa bir süre kala anket şirketleri, araştırmalarının sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.
KOMSAR Araştırma Şirketi, Muğla, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'ın yüzde 51.88 oranında oy alarak AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'yi geride bırakacağı öngörülüyor.
İstanbul'da ise AK Partili Binali Yıldırım'ın yüzde 50.24 oy oranıyla ipi göğüsleyeceği tahmin ediliyor.
Sonuçlarımızı Muğla, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara, İstanbul sırası ile açıklayacağız. Taraftar yorumu yapacaklar için ön uyarı: Tarafını tuttuğunuz partinin/adayın o ilde 2014, 2015, 2017 ve 2018'de aldığı sonuçlara da bakınız.#Anket #KOMSAR2019— KOMSAR Araştırma (@KOMSARnet) 24 Mart 2019
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