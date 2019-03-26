KOMSAR'ın anketine göre 9 büyükşehirde son durum

Sonuçlarımızı Muğla, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara, İstanbul sırası ile açıklayacağız. Taraftar yorumu yapacaklar için ön uyarı: Tarafını tuttuğunuz partinin/adayın o ilde 2014, 2015, 2017 ve 2018'de aldığı sonuçlara da bakınız.#Anket #KOMSAR2019