Kayıt
11:40 26 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Fotoğraf

    KOMSAR'ın anketine göre 9 büyükşehirde son durum

    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (899)
    104

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • İzmir
    • Mersin
    • Muğla
    • İstanbul
    • Eskişehir
    • Bursa
    • Antalya
    • Ankara
    • Adana
    © Fotoğraf : Twitter
    İzmir

    KOMSAR Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019'a ilişkin olarak Muğla, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

    31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime kısa bir süre kala anket şirketleri, araştırmalarının sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

    KOMSAR Araştırma Şirketi, Muğla, Eskişehir, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'ın yüzde 51.88 oranında oy alarak AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki'yi geride bırakacağı öngörülüyor.

    İstanbul'da ise AK Partili Binali Yıldırım'ın yüzde 50.24 oy oranıyla ipi göğüsleyeceği tahmin ediliyor.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (899)
    Etiketler:
    yerel seçim, aday, belediye, anket, KOMSAR Araştırma Şirketi, Bursa, Eskişehir, Muğla, Adana, İstanbul, İzmir, Türkiye, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Rusya'da Vücut Geliştirme Şampiyonası
      Son güncelleme: 17:45 25.03.2019
      17:45 25.03.2019

      Rus vücut geliştiricileri Sibirya’da boy gösterdi

      Rusya’nın Novosibirsk kentinde düzenlenen Sibirya Federal Bölgesi Vücut Geliştirme, Fitness ve Body Fitness Şampiyonası, vücut geliştiricilerle sporseverleri buluşturdu.

      10
    • Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek alarak yeni yaptığı sandalet tasarımına İmran sandaleti adını verdi
      Son güncelleme: 11:54 25.03.2019
      11:54 25.03.2019

      Ünlü ayakkabı tasarımcısı Pakistan'dan ilham aldı

      Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek aldığı yeni sandalet tasarımına ‘İmran sandaleti’ adını verdi.

      5
    • İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava
      Son güncelleme: 10:33 25.03.2019
      10:33 25.03.2019

      İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava

      Bursa'da pastane işleten Murat Tuğrul, İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşterilerine bedava börek veriyor. Uygulamadan memnun kalan öğrenciler de işletmeye bayrak hediye ediyor.

      5
    • Kazakistan'da Nevruz kutlamaları
      Son güncelleme: 19:03 22.03.2019
      19:03 22.03.2019

      Nevruz kutlamalarına renk katan ulusal kıyafetli Kazak kadınlar

      Kazakistan'ın ismi Nursultan olarak değiştirilen başkentindeki merkezi Bağımsızlık Meydanı'nda, Nevruz kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

      10

    Multimedya

    Rusya'da Vücut Geliştirme Şampiyonası
    Rus vücut geliştiricileri Sibirya’da boy gösterdi
    Karikatür
    'Batı, küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor'
    İnfografik
    İşgal altındaki Golan tepeleri'nin haritası
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet