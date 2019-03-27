Dünyanın en etkileyici tiyatro sahneleri

Sputnik, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel olarak dünyanın dört bir tarafında bulunan en etkileyici tiyatro sahnelerinden bazılarını bir galeride topladı.
İlk kez 1961 yılında başlayan Dünya Tiyatro günü o tarihten bu yana her yıl 27 Mart'ta tüm dünyada çeşitli tiyatro dernekleri ve sanat çevreleri tarafından kutlanıyor.
Sputnik, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne özel olarak dünyanın dört bir tarafında bulunan en etkileyici tiyatro sahnelerinden bazılarını bir galeride topladı.
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