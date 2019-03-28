Roma dönemine ait 1906 yıllık heykel Denizli'de bulundu

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında M.S. 113 yılında yapılan Roma İmparatoru Traian heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Dünyada eşi benzeri bulunmayan ve 356 parça halinde gün yüzüne çıkarılıp birleştirilen heykelin yanında bir de elleri arkadan bağlı Dacialı düşman askeri tasviri bulunuyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kazıları devam eden Laodikya Antik Kenti'nde arkeoloji dünyasına yeni bir harika daha eklendi. Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında yürütülen kazılarda, M.S. 113 yılında yapıldığı belirlenen Roma imparatoru Traian'a ait 356 parçaya bölünmüş heykel bulundu. 3 metre boyunda olan ve üzerinde semboller bulunan heykelin özellikleri bakımından dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığı kaydedildi. Yanında elleri arkadan bağlı Dacialı düşman askerinin de tasvir edildiği Traian heykelinin, üzerinde zırh ve ayrıca düşmanlara karşı acımasız ancak dostlara karşı koruyucu, dostluk ve bereketi anlatan, sanatı koruyan ve güçlü bir imparator olduğunu anlatan simgeler bulunuyor.