Sıradışı görünümüyle dikkat çeken egzotik kuş türleri

Dünyada binbir çeşit kuş bulunmaktadır. Bazıları çok iyi evcil hayvanlardır, bazıları rengarenk tüyleri ile insanı kendisine hayran bırakır, bazıları tuhaf bir görünüme sahiptir, bazıları çekicidir. Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na kadar dünya üzerindeki her yerde yaşayan kuşların boyutları arı sinek kuşunda 5 cm ile deve kuşunda 2,7 m’ye kadar değişir. Bulunan fosillere göre kuşlar, yaklaşık 150-200 milyon yıl önce, dinozorlardan gelmektedir. Bilinen ilk kuş yaklaşık 155-150 milyon yıl önce yaşamıştır. Sputnik, özellikleri ve görünümleriyle görenleri şaşırtan bazı kuş türlerini bir galeride topladı.