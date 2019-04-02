5 bin parça taşla Erdoğan'ın mozaik portresini yapacaklar

Çobanoğlu ile Demir, yaklaşık 1 ayda tamamlamayı planladıkları mozaik tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istediklerini söyledi.
Şanlıurfa'da, 30 yıldır taş yontma ve süsleme işi yapan Müslüm Çobanoğlu ile Halis Demir, Fırat Nehri kıyısından topladıkları 5 bin renkli taş ve mermer parçaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi için işlemeye başladı.
Çobanoğlu ile Demir, yaklaşık 1 ayda tamamlamayı planladıkları mozaik tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istediklerini söyledi.
1 Nisan’da tüm dünyada Uluslararası Kuşlar Günü kutlanıyor.
Yerel seçimler için oy verme işlemlerinin sürdüğü Diyarbakır'da ilkler yaşandı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bazı mahalleler ilk kez açılırken, başka ilçelere göç eden Sur sakinleri üç yıl aradan sonra mahallelerinde oy kullandı. Kayyum atanan belediyelerin önündeki kontrol noktaları ve zırhlı araçlar da ilk kez kaldırıldı.
Türkiye, yerel yönetimleri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 194 bin 664 sandıkta 56 milyon 911 bin 967 kişi oy kullanıyor. Bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişi ise ilk defa sandık başına gidiyor.
Hayvan sevgisi ile bilinen ve sık sık hayvan hediyeler alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov da Orlov tırısçısı cinsi bir at ve Kırgız tayganı cinsi bir yavru köpek armağan etti.
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