Güney Koreli fotoğrafçı ve blogger'lar Adıyaman’ı fotoğrafladı

National Geographic Traveler’ın fotoğrafçıları ve ünlü blogger'lar Adıyaman’ı fotoğrafladı. Güney Kore’den Adıyaman’a gelen ünlü blogger ve fotoğrafçılar Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinin yanında doğal güzelliklerinin fotoğrafını çekti.
Güney Kore’den gelen ve Adıyaman’da çiğ köfte yoğurarak ‘Fahri Çiğ Köfte Ustası’ belgesi alan ünlü blogger'lar ve fotoğrafçılar kentin tarihi ve turistik mekanlarını fotoğrafladı.
National Geographic Traveler’ın fotoğrafçıları ve ünlü blogger'lar Adıyaman’ı fotoğrafladı. Güney Kore’den Adıyaman’a gelen ünlü blogger ve fotoğrafçılar Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinin yanında doğal güzelliklerinin fotoğrafını çekti.
Mardin'in Artuklu ilçesine Aydın'dan 29 yıl önce gelin gelen Yasemin Düzce, kırsal Çukuryurt Mahallesi'nin muhtarı seçildi.
Şanlıurfa'da, 30 yıldır taş yontma ve süsleme işi yapan Müslüm Çobanoğlu ile Halis Demir, Fırat Nehri kıyısından topladıkları 5 bin renkli taş ve mermer parçaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi için işlemeye başladı.
1 Nisan’da tüm dünyada Uluslararası Kuşlar Günü kutlanıyor.
Yerel seçimler için oy verme işlemlerinin sürdüğü Diyarbakır'da ilkler yaşandı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bazı mahalleler ilk kez açılırken, başka ilçelere göç eden Sur sakinleri üç yıl aradan sonra mahallelerinde oy kullandı. Kayyum atanan belediyelerin önündeki kontrol noktaları ve zırhlı araçlar da ilk kez kaldırıldı.
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