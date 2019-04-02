Güney Koreli fotoğrafçı ve blogger'lar Adıyaman’ı fotoğrafladı

Türk Hava Yolları Seul Müdürlüğü ile Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’den 4 kişilik ekip Seul’e giderek burada seyahat acenteleri ve turist operatörleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ise Kore’den 10 blogger Türkiye’ye gelerek Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı gezdi.