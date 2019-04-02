Dünyanın dört bir yanından masalsı köprüler

Sputnik, dünyanın dört bir yanından etkleyici görünümüyle dikkat çeken köprüleri derledi.
Dünya üzerinde turistlerin büyük ilgisini çeken birçok önemli köprü bulunuyor. Bunların bir kısmı tarihe meydan okuyan köprüler, bir kısmı ise son dönemlerdeki modern mimarinin izlerini taşıyor. Ancak bazı köprüler var ki gerek mimarisi, gerek sağlamlığı gerekse görselliği açısından diğer köprülerden ayrı bir yere sahip olmayı başarıyor.
Sputnik, dünyanın dört bir yanından etkleyici görünümüyle dikkat çeken köprüleri derledi.
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